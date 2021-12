Il muisicista inglese John Miles è morto all’età di 72 anni. Il suo decesso è stato confermato alla Bbc dalla sua famiglia che ha dichiarato che il tastierista, chitarrista e cantante se nìè andato “serenamente dopo una breve malattia”.

John Miles muore a 72 anni: divenne famoso con “Music”

Miles era nato a Jarrow, nel nord-est dell’Inghilterra, il 23 aprile 1949. Nel 1976 divenne famoso grazie al brano Music (quell’anno in terza posizione in Gran Bretagna) prodotto da Alan Parsons e con gli arrangiamenti orchestrali di Andrew Powell.

La rivista Melody Maker, in quell’occasione lo definì “la forza più brillante e fresca del rock britannico”. Il musicista in seguito ha suonato anche con Tina Turner ed ha anche partecipato al Festival di Sanremo nel 1977 come ospite.

“Era un marito, padre e nonno amorevole e ci mancherà più di quanto qualsiasi parola possa mai esprimere”, si legge sulla pagina Facebook ufficiale di Miles. “Vivrà per sempre nei nostri cuori e con la meravigliosa eredità musicale che ha lasciato. Sei stato il nostro primo amore e sarai il nostro ultimo”, conclude la dichiarazione scritta dalla sua famiglia.

La storia di “Music”

Music è stata una delle canzoni tra le più originali degli anni Settanta. La sua intenzione era quella di utilizzare i vari spunti e temi musicali per più canzoni. Miles si rese conto ben presto che in effetti che il brano poteva anche reggersi molto bene come canzone unica. “La musica è stato il mio primo amore e sarà anche l’ultimo. La musica di domani e la musica del passato. Vivere senza musica in questo mondo di affanni, la musica mi aiuta a sopravvivere”. E’ tutto qui il testo del brano, l’unico grande successo di Miles.