Johnson Righeira: “Ci siamo separati, perché ho sperperato tutti i soldi”

I Righeira sono stati un duo musicale italiano formato da Stefano Rota, con lo pseudonimo di Michael Righeira, e Stefano Righi, con lo pseudonimo di Johnson Righeira. Dietro alla separazione del gruppo musicale ci sarebbero ragioni economiche. Johnson ha ammesso di aver sperperato tutti i soldi guadagnati nel corso di una intervista a Il Corriere della Sera.

“Sono riuscito a dilapidare i soldi man mano che li guadagnavo. Andava tutto così veloce… Una volta a Parigi finimmo in tv con i Culture Club e Boy George in camerino cantava Vamos a la playa: fu un bel flash….A Colonia trovammo Stevie Wonder che muoveva la testa ascoltando la nostra Hey Mama, così mi avvicinai a stringergli la mano: ho ancora la pelle d’oca…”.