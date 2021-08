E’ bastato un selfie con la figlia per far impazzire di gioia i fan di Jovanotti. Teresa Cherubini, figlia 22enne di Lorenzo Jovanotti, ha lottato negli ultimi mesi contro un tumore, un linfoma di Hodgkin, fortunatamente sconfitto.

Due foto postate dal cantautore, con un hashtag che parla più di mille parole hanno scatenato l’euforia dei fan: #cheilmaresadisale. Si tratta di un verso di “Per Te”, la canzone che Jovanotti ha scritto proprio per sua figlia Teresa, nata a dicembre 1998.

Teresa Cherubini, il racconto della malattia

Nei mesi scorsi Teresa Cherubini ha condiviso con i follower la dura battaglia che stava affrontando insieme al sostegno incrollabile della sua famiglia.

“Il 3 luglio 2020 – scriveva – mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare”.

A giugno 2020, ha raccontato Teresa, il tumore si era già “sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata. Quando mi si è ingrossato un linfonodo sotto il braccio ho capito che era qualcosa di più serio e questo ha portato finalmente ad una diagnosi e ad un piano di cure”.

Teresa Cherubini, la battaglia vinta contro il linfoma

E’ stata una dura lotta: “In questi ultimi mesi ho fatto sei cicli di chemioterapia seguita dai meravigliosi dottori ed infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia a Milano. La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto, ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio”.

Ora Teresa sorride nel selfie, in vacanza abbracciata al suo papà, con i riccioli che sono tornati a crescere. E tantissimi gioiscono con lei, anche amici vip, da Stefano Accorsi a Francesco Gabbani.