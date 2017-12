ROMA – “Fabio, tu ti sei mai fatto una canna di marijuana?”. E’ così che Jovanotti, ospite alla puntata del 3 dicembre di “Che tempo che fa” per promuovere il suo ultimo album, dà inizio all’intervista all’interno del programma di Rai 3, facendo una domanda a Fazio che però non risponde.

“Te lo domando perché io ho sempre avuto l’imbarazzo, il senso di colpa quasi, di non aver mai fumato la marijuana, pur amando il reggae e la musica jamaicana” confessa il cantante.

Jovanotti ha continuato il suo discorso, si è rivolto al pubblico e ha chiesto scherzosamente: “Avete una canna? Facciamocene una”. Fabio Fazio, allora, ricorda: “Una volta Fini mi disse che lui in gioventù se n’era fatta una, siamo stati superati a sinistra persino da Fini”.

“Quando facevo il dj mi ero imposto di non fumare canne” ha sottolineato quindi Jovanotti. “Chissà perché, tra l’altro io sono anche a favore della legalizzazione della cannabis. Ma se dovessero legalizzarla, non me la fumerei ugualmente” conclude.