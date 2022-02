Scontro tra Junior Cally e Highsnob a poche ore dalla nuova edizione del Festival di Sanremo. Antonio Signore, vero nome del rapper romano Junior Cally, ha pubblicato su YouTube un pezzo in cui critica il collega ed ex amico, accusandolo di essere a Sanremo con un brano scritto proprio da lui, che però non è tra gli autori.

Junior Cally contro Highsnob

“Caro Mike. A malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte. Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no. Adesso vai, corri sul palco”, dice Junior Cally rivolto a Michele Matera, alias Highsnob.

Il rapper romano aggiunge che potrebbe farlo escludere dal Festival: “Ho il nostro brano sopra il cellulare, posso farti male ma ne faccio a meno. Oggi ti salvo merda che non sono infame, potrei pubblicarlo e metterti sul treno”.

La risposta di Highsnob a Junior Cally

Highsnob non ha esitato a rispondere a Junior Cally. “A seguito delle accuse di “usurpazione” mosse da Antonio Signore in arte “Junior Cally” nei confronti di Michele Matera in arte “Highsnob” con riferimento all’opera denominata “Abbi cura di te” appare doveroso precisare che le stesse sono da ritenersi del tutto infondate e diffamatorie”, hanno fatto sapere in una nota congiunta trasmessa all’ANSA il management dell’artista e l’etichetta Believe.

“Come già condiviso da Believe e dagli editori coinvolti con la Rai e l’organizzazione del Festival, le evidenze dimostrano come sia da attribuire unicamente a Matera e ai suoi co-autori la paternità esclusiva dell’opera, così come risultante dal legittimo deposito effettuato presso la Siae”.

Video YouTube