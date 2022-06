“Ho una paralisi facciale, prenderò una pausa”: con un video su Instagram Justin Bieber ha spiegato il problema di salute che gli ha impedito di salire sul palco per i suoi concerti.

Il cantante americano ha spiegato di avere la sindrome di Ramsay Hunt, che lo rende incapace di muovere metà del volto.

“Un virus ha attaccato il nervo del mio orecchio e i miei nervi facciali e ha causato la paralisi del mio viso”, ha spiegato ai fan nel filmato sui social.

“Come potete vedere, questo occhio non batte le palpebre. Non posso sorridere da questo lato del viso, questa narice non si muove. Quindi c’è una completa paralisi da questo lato del mio viso”.

“Il mio corpo mi sta dicendo che devo rallentare”, ha aggiunto Bieber. “Spero che capiate. Userò questo tempo solo per riposarmi e rilassarmi e tornare al cento per cento in modo da poter fare ciò per cui sono nato”.

Nei giorni scorsi Bieber, parlando di “un peggioramento delle sue condizioni di salute” aveva annunciato di aver annullato due concerti a Toronto, in Canada.

La malattia di Lyme e la mononucleosi

L’anno scorso Justin Bieber aveva reso noto di aver contratto la malattia di Lyme, una patologia causata dalla puntura di una zecca diffusa in molti Stati Usa (ma presente anche in Italia), che si era aggiunta ad una mononucleosi cronica.