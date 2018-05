Kanye West: “La schiavitù fu una scelta degli afroamericani”

LOS ANGELES – Kanye West continua a far parlare di sé: dopo le critiche per l’endorsement a Trump, il rapper sposato con Kim Kardashian, nel corso di un’intervista al sito di gossip TMZ ha rilasciato una serie di dichiarazioni scioccanti, tra cui che la schiavitù è stata una “scelta” degli afroamericani.

“Quando senti dire che la schiavitù è durata 400 anni… 400 anni?! Sembra una scelta”.

“È come se fossimo mentalmente imprigionati. Mi piace la parola “imprigionati”, perché “schiavitù” è collegata all’idea degli afroamericani. La schiavitù per i neri è come l’Olocausto per gli ebrei. La prigione è qualcosa che ci unisce come unica razza, neri e bianchi”.

A quel punto Kanye ha cercato di andare avanti, ma il conduttore Harvey Levin ha riportato la conversazione sul commento riguardo la schiavitù.

“In questo momento, stiamo scegliendo di essere ridotti in schiavitù’, ha detto il rapper.

Il discorso si è poi spostato sull’appoggio di Kanye al presidente Trump e l’apprezzamento per Candace Owens, opinionista afroamericana con posizioni vicine all’estrame destra americana.

Per quanto riguarda Trump, tuttavia, Kanye ha spiegato che la politica ha poco a che fare con l’appoggio al presidente:”Mi piace Trump. E’ mio amico”.