ROMA – Lady Gaga ha chiesto scusa per aver collaborato con il rapper R. Kelly, accusato in questi giorni di violenza sessuale. Accuse, quelle contro R. Kelly, raccolte in un documentario mandate in onda su LifeTime.

La cantante su Twitter ha dichiarato di sostenere pienamente le vittime di abusi: “So che stanno soffrendo e le loro testimonianze devono essere ascoltate e prese sul serio. Supporto queste donne al 1000%. Credo in loro, so che stanno soffrendo e provando dolore, e credo fermamente che le loro voci dovrebbero essere ascoltate e prese in considerazione. Quello che sto sentendo riguardo ad R. Kelly è assolutamente orrendo e indifendibile”.

Nel documentario (“Surviving R. Kelly”) sono state riportate le testimonianze di decine di donne che hanno raccontato di essere state stuprate e plagiate dal rapper. Dopo la messa in onda di “Surviving R. Kelly”, la procura statunitense della contea di Cook ha aperto un’inchiesta e la procuratrice Kim Foxx ha chiesto pubblicamente a tutti i testimoni di farsi avanti.