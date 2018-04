ROMA – Kendrick Lamar ha vinto il Pulitzer per l’album “Damn”. Lamar, un rapper, è il primo musicista non classico né jazz a vincere il riconoscimento nei 102 anni di storia del premio.

“Una pietra miliare messa a segno per la capacità di raccontare l’esperienza afro-americana”: questa la motivazione con cui la giuria ha assegnato il prestigioso premio all’artista trentenne nato in un sobborgo tormentato di Los Angeles. Il suo nome si affianca a quello di musicisti e compositori del calibro di Aaron Copland, Charles Ives e John Adams.

L’anno scorso ad aggiudicarselo è stato il compositore d’opera sperimentale Du Yun. Per dire della qualità estetica del lavoro di Lamar che in ambito più commerciale non ha ancora ricevuto un Grammy Award: due volte è stato in predicato di vincere, battuto ogni volta da un album pop.