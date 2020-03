ROMA – E’ morto all’età di 81 anni la leggenda della musica country, Kenny Rogers, la cui carriera si è estesa nell’arco di sei decenni.

Lo ha comunicato la famiglia. Nato in Texas, Rogers aveva iniziato la carriera nei New Christy Minstrels e poi si era imposto anche da solista, vincendo tre Grammy e portando in testa alle classifiche grandi successi come ‘The Gambler’ del 1978, ‘Lucille’ e ‘Islands in the Stream’.

“Roger è morto in pace a casa, per cause naturale circondato dalla sua famiglia”, hanno reso noto i suoi cari in un comunicato. A causa dell’emergenza Covid-19 negli Usa, i funerali dell’artista si terranno in forma privata e ristretta, mentre una commemorazione pubblica verrà programmata più avanti, come scrive il sito di Variety. (fonte AGI)