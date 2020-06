Kurt Cobain, la chitarra usata in MTV Unplugged venduta per 6 milioni

ROMA – La chitarra acustica usata da Kurt Cobain nel concerto dei Nirvana “Unplugged”, è stata battuta all’asta a 6 milioni di dollari a Beverly Hills.

Secondo la casa d’asta Julien’s è ora la più costosa della storia.

La chitarra, usata da Cobain nel live registrato nel 1993 per Mtv e diventato un album l’anno successivo, è stata acquistata dal magnate australiano Peter Freedman, fondatore di Rode Microphones, che vuole presentarla in diverse città e devolvere il ricavato in beneficenza.

E’ una Martin D-18E del 1959, scelta da Cobain 5 mesi prima della sua morte.

Il precedente record era detenuto dalla Fender Stratocaster usata da David Gilmour dei Pink Floyd, e venduta a un’asta di beneficenza nel 2019 per 4 milioni di dollari.

Già qualche mese fa era stato venduto all’asta il cardigan usato da Kurt Cobain nel celebre live del 1993.

Il cardigan verde era stato venduto per la cifra record di 334mila euro.

Il cardigan non era stato mai lavato.

Il maglione, malconcio e usurato in linea con quello che era lo stile grunge del cantante, conserva ancora alcune macchie e una bruciatura di sigaretta.

Secondo quanto riporta la Cnn, l’offerta massima per il maglione ha oltrepassato le attese visto che la casa d’aste californiana Julien’s Auctions aveva stimato un prezzo tra i 200 ed i 300 mila dollari. (fonte AGI)