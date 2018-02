LONDRA – La pop star Lady Gaga ha annunciato di aver annullato le ultime dieci tappe del suo tour europeo per motivi di salute. La cantante su Twitter parla di “forti dolori” che hanno “influito sulla sua capacità di esibirsi dal vivo”.

In un tweet, la pop star afferma di essere “devastata”, e che ha bisogno di mettere se stessa e le sue condizioni di salute al primo posto. Lady Gaga, al secolo Stefani Germanotta, 31 anni, soffre di fibromialgia, una sindrome reumatica che provoca dolori muscolari. La cantante avrebbe dovuto esibirsi domani a Londra e poi a Manchester, prima di proseguire nelle altre tappe europee.

“La scorsa notte, con il forte sostegno del suo team di medici, Lady Gaga ha preso la difficile decisione di interrompere le esibizioni”, si legge in un comunicato postato sull’account Twitter della cantante. “È estremamente dispiaciuta e profondamente rattristata dal fatto che non possa esibirsi per i suoi fan europei che hanno aspettato con tanta pazienza”, prosegue la nota. Lady Gaga “è affidata a medici esperti che lavorano a stretto contatto con lei in modo che possa continuare ad esibirsi per i suoi fan negli anni a venire”.