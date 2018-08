ROMA – Laura Pausini ama la vicinanza ai fan e spesso durante i suoi concerti fa salire sul palco qualcuno del pubblico. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma durante una delle sue ultime esibizioni è accaduto che la persona salita la colpisse con un oggetto di plastica che aveva in mano.

I fan della popstar si sono molto preoccupati, e sui social in molti le hanno domandato che cosa fosse successo. Lei ha risposto proprio su Instagram: “Come sapete canto una canzone con una persone del pubblico durante questo tour e l’altro giorno, senza volerlo, la ragazza che cantava con me mi ha colpita con una roba di plastica che aveva in mano. Mi sono tagliata il labbro inferiore, ma non ci sono problemi, tutto risolto dopo pochi secondi”.

Laura Pausini è in giro in America Latina con il tour mondiale Fatti sentire che celebra i suoi 25 anni di carriera. La cantante romagnola ha un grande seguito anche all’estero, in particolare nei Paesi di lingua ispanica.