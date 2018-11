ROMA – Laura Pausini trionfa ai Latin Grammy Award e si aggiudica un record: è la prima cantante italiana a vincere nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album. Il premio le è stato consegnato a Las Vegas. La Pausini si è aggiudicata il Premio per il disco ‘Hazte Sentir’, versione spagnola dell’album ‘Fatti sentire’, che è entrato nella top ten delle classifiche internazionali degli album più venduti. “Il significato dietro a questo titolo è ‘Fai quello che sei senza vergognarti mai'” ha detto la cantante.

Conosciuta e amata da anni in America, la Pausini, da vera protagonista della serata a Las Vegas, è stata invitata anche a consegnare il Premio per la categoria ‘Grabación del Año – Record Of The Year’, vinto da Jorge Drexler.

“Festeggiare i miei 25 anni di carriera con questo meraviglioso premio mi dà i brividi soprattutto per il significato che ha. Voglio dedicare questa vittoria – ha detto la cantante – a tutte le persone che si sentono fragili e insicure, non rispettate. L’album è un invito a sentirsi forti, a non cambiare mai per piacere agli altri. Dobbiamo essere chi siamo e chi vogliamo senza temere il giudizio altrui”.

Sono così quattro i Latin Grammy Awards vinti dalla Pausini nella sua carriera. In precedenza si è aggiudicata tre vittorie nella categoria ‘Best Female Pop Vocal Album’, l’ultima nel 2009 con l’album ‘Primavera in anticipo’, segnando un record a livello mondiale condiviso solo con la cantante colombiana Shakira. Nel 2006 ha inoltre vinto il prestigioso Grammy Awards negli Stati Uniti, unica italiana della storia. E il 7 dicembre uscirà in più versioni in tutto il mondo ‘Fatti sentire ancora’, la special edition dell’ultimo disco ‘Fatti sentire’ con il duetto inedito con Biagio Antonacci ‘Il coraggio di andare’ e sarà accompagnato nella versione fisica dal DVD con il concerto sold out al Circo Massimo di Roma e da un esclusivo libro-magazine di 100 pagine scritto da Laura Pausini per condividere con i fan le gioie e le difficoltà vissute durante la composizione di quest’ultimo progetto, con aneddoti e foto di backstage.

La categoria ‘Best Traditional Pop Vocal Album’ è stata inserita nei Latin Grammy Awards nel 2012 e agglomera le precedenti divisioni in ‘Best Female Pop Vocal Album’, ‘Best Male Pop Vocal Album’ e ‘Best Pop Album by a Duo or Group with Vocals’, accrescendo così il valore di questo nuovo Grammy.