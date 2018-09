LECCE – Lele Spedicato sta migliorando. Questo quello che emerge secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, che annuncia come il chitarrista dei Negramaro, ricoverato al Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre dopo una emorragia cerebrale lo ha mandato in coma, si sta lentamente risvegliando.

Le fonti mediche del quotidiano confermerebbero quanto trapelato in questi giorni, ovvero che ci sono le speranze per un miglioramento progressivo della sua situazione e che Lele Spedicato, ancora in una condizione di coma neurologico, risponde da alcuni giorni agli stimoli e si starebbe sta lentamente svegliando. Nel frattempo è sottoposto a somministrazione di farmaci di sedazione che lo aiutano a preservare le funzioni neurologiche.

Nei giorni scorsi l’equipe medica e l’entourage dell’artista avevano mantenuto il massimo riserbo sulle condizioni di salute di Lele, non lasciando trapelare dettagli relativi ad un possibile progresso delle sue condizioni. Comportamento che aveva in qualche modo congelato la situazione, in attesa di sviluppi che potessero restituire, anche pubblicamente, un quadro più nitido della situazione.