Lettera al di là del mare, il testo della canzone di Massimo Ranieri del Festival di Sanremo 2022

Lettera al di là del mare: questo il titolo della canzone che Massimo Ranieri porterà sul palco del Festival di Sanremo. “Torno a Sanremo con una canzone bellissima, una grande canzone italiana che, al primo ascolto, ha avuto su di me lo stesso impatto emotivo di ‘Perdere l’amore’. Vado in gara perché da ospite non si prova la stessa adrenalina”: promette scintille Massimo Ranieri che, a 70 anni, parlando con l’agenzia Ansa affronta con entusiasmo il ritorno all’Ariston.

“Anche con ‘Mia ragione’ pensai di gareggiare, ci pensai molto, ma poi non me la sentii. Stavolta – racconta Ranieri – mi sono preso 15 giorni di tempo per decidere e dare una risposta ad Amadeus. Si vede che a 70 anni uno mette ragione, mette cervello. Se non fossi stato convinto della canzone non l’avrei fatto”.

Massimo Ranieri e Sanremo

Massimo Ranieri debuttò al Festival, nella sede originaria del casinò, nel ’68, con ‘Da bambino’ (in abbinamento con I giganti) e tornò nel ’69 con ‘Quando l’amore diventa poesia’ (con Orietta Berti). Dopo una lunga pausa dalla musica, per dedicarsi al teatro, trionfò nell’ 88 e gareggiò ancora, sempre con buoni risultati in classifica, anche nel ’92 con ‘Ti penso’, nel ’95 con ‘La vestaglia’ (“un pezzo aznavouriano, poco festivaliero, ma che il pubblico mi chiede sempre a gran voce”, dice) e nel ’97 con ‘Ti parlerò d’amore’.

Lettera al di là del mare, il testo della canzone di Massimo Ranieri

La notte non finisce mai

L’America… lontana

Di là dal mare.

Dove piove fortuna, dov’è libertà

E l’acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove.

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio.

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare.

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà…

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!

Amore vedi così buio è

Questo mare

È ferita che non scompare.

Dove va

Il tempo chissà

E gli occhi tacciono

Ma a notte sognano

Il motore che va.