ROMA – “Dopo l’esperienza indimenticabile di Sanremo mi risuona una musica in testa che recita: “Mi ricordi che il rancore non è mai servito a niente, e invece è utile a saper distinguere l’amore dal rumore, un cuore da un c*******, milioni di parole. A non rivederci Roma, rinunciamoci, via il tuo nome, via ogni parte di te.” Vado verso Palermo, in questo 13 di Febbraio. Il mio viaggio verso la mia isola sembra profetico”: il messaggio criptico lasciato da Levante su Instagram alla vigilia di San Valentino ha scatenato le ipotesi dei fan.

Secondo qualcuno la citazione della parola “rumore”, tratta dal testo della canzone Rancore di Levante ma presente anche nel titolo della canzone con cui Diodato ha vinto il Festival di Sanremo, ha portato qualcuno a ipotizzare che dietro alle parole della cantante siciliana ci sia proprio un riferimento al suo ex.

In realtà Diodato ha

fosse dedicata proprio a Levante, come creduto da molti in un primo momento. Ma adesso queste parole aumentano il mistero.

Il brano citato nel post in realtà è tratto dalla canzone di Levante Rancore dell’abum Magmamemoria del 2019. Nello stesso album c’è anche una canzone, Antonio, dedicata proprio a Diodato, a cui Levante è stata legata fino a pochi mesi fa. “L’avevo scritta quando ancora stavamo insieme – ha poi spiegato la cantante -, poi quando ho chiuso il disco la nostra storia era finita. Ma ho deciso di lasciarla perché abbiamo avuto una bellissima storia d’amore che si meritava una bellissima canzone d’amore. Non si rinnega la felicità vissuta”. (Fonte: Instagram)