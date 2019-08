Lignano Sabbiadoro, spray urticante al concerto di Salmo. Interruzioni e furti

ROMA – Ancora spray urticante a un concerto per giovanissimi. La sera del 12 agosto lo spray è stato spruzzato per un paio di volte tra il pubblico di Lignano Sabbiadoro che assisteva al concerto di Salmo, il quale per due volte ha interrotto la serata.

Ad essere raggiunti dalla sostanza urticante sono stati alcuni ragazzi; due giovani in particolare sono state medicate dai sanitari sul posto. Il concerto poi è ripreso e sta proseguendo regolarmente. Il pubblico è costituito da circa cinquemila persone, la maggior parte delle quali sono giovani e giovanissimi. Nutrita la presenza delle forze dell’ordine.

Un giovane ha denunciato di essere stato derubato di una collanina mentre assisteva al concerto e dopo che era stato spruzzato lo spray, secondo una modalità nota dopo la tragedia alla discoteca di Corinaldo (quella della tragedia alla serata di Sfera Ebbasta). Lo si apprende da fonti della polizia.

Complessivamente sono meno di dieci i giovani che hanno accusato malori dopo aver inviato lo spray, ma soltanto un paio hanno fatto ricorso al presidio medico sul posto. Nessuno è stato portato in ospedale. Intanto le forze dell’ordine avrebbero isolato un piccolo gruppo di giovani all’interno del quale potrebbe esserci colui o coloro che hanno spruzzato la sostanza. Il concerto è poi proseguito regolarmente, alla Beach Arena di Lignano.

Prima del rapper sardo si è esibito sul palco Dani Faiv, MC, che ha pubblicato di recente il quarto volume , “Machete Mixtape”, di cui Salmo è il demiurgo. L’artista sardo negli ultimi giorni ha polemizzato con il rapper campano Luchè, sostenendo di essere l’autore dei migliori dischi del biennio. (Fonte Ansa).