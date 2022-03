Litfiba chi sono, nomi componenti gruppo, età Piero Pelù e Ghigo Renzulli, quando si sono separati, reunion. Per chi è nato negli anni Settanta o Ottanta impossibile non conoscerli. Dal rock new wave al grande successo di inizio anni Novanta. Poi lo scioglimento e la reunion.

Chi sono i Litfiba, nomi componenti, età di Piero Pelù e Ghigo Renzulli

I Litfiba sono un gruppo musicale italiano formatosi a Firenze nell’autunno del 1980. Figure chiave della formazione, sin dalle origini e per periodi alterni, sono Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi e il frontman, Piero Pelù, aggregatosi alla band poche settimane dopo la fondazione della stessa.

Il sound del primo periodo, durante tutti gli anni ottanta, è una personale interpretazione della new wave, capace di coniugare il fascino etnico dei suoni mediterranei con la spigolosità delle atmosfere dark anglofone. Negli anni novanta i Litfiba si propongono prima con un sound hard rock latineggiante per poi avvicinarsi al pop-rock, riscuotendo ampio successo commerciale.

Questa è la formazione attuale

Piero Pelù – voce ( 60 anni )

– voce ( ) Ghigo Renzulli – chitarra ( 68 anni )

– chitarra ( ) Fabrizio Simoncioni – tastiere ( 56 anni )

– tastiere ( ) Luca Martelli – batteria

– batteria Dado Neri – basso

Che vuol dire Litfiba, origine del nome

Il nome della band nasce dall’ipotetico indirizzo telex della sala prove utilizzata dalla band sin dagli esordi, situata a Firenze in via de’ Bardi al numero civico 32: “L” (prefisso sistema Iricon), “IT” (Italia), “FI” (Firenze), “BA” (via de’ Bardi).

Quando si sono separati i Litfiba? L’ultimo concerto nel 1999

Nel 1998 sarebbe scaduto il contratto di management con la IRA e Pelù premeva per fondarne uno personale, oltre a un’etichetta per gestire le edizioni musicali e le future produzioni della band. Renzulli non accettò e optò per continuare a lavorare con Alberto Pirelli. Si creò una grossa tensione tra i due musicisti e, durante le registrazioni del nuovo album, l’incrinatura diventò sempre più marcata, sia a livello artistico che personale: la rottura divenne definitiva. Venne comunque terminato il disco, che venne pubblicato a gennaio ’99 e che paradossalmente andò primo in classifica.

Il 25 marzo del 1999 Renzulli e Pelù si riunirono insieme ai rispettivi studi legali e sancirono legalmente la separazione e la messa in liquidazione della società Litfiba s.n.c. di cui erano i soci. Negli accordi legali di separazione, fra le altre clausole, Renzulli mantenne il nome della band, il quale era il suo pseudonimo SIAE dal 1983, e Pelù prese il logo del cornucuore di cui era stato l’ideatore.

Ad aprile partì la tournée di un mese nei palasport che fece registrare il tutto esaurito ad ogni data, e durante la quale cominciarono a trapelare le prime voci di un possibile scioglimento. Alla conclusione dei concerti Pelù ufficializzò l’abbandono e l’inizio della carriera da solista; l’ultimo concerto del cantante con i Litfiba fu al “Monza Rock Festival 1999”, evento organizzato per il 10 luglio 1999 all’autodromo ma che slittò al giorno successivo, per via di un nubifragio che rese impossibile lo svolgimento del concerto. Anche gli altri componenti degli ultimi anni lasciarono: Bagni, Terzani e Caforio seguirono Pelù nella sua nuova avventura.

La reunion dei Litfiba

L’11 dicembre 2009 viene annunciato a sorpresa, sul sito della band, il ricongiungimento tra Ghigo e Piero nei Litfiba, con il ritorno, dopo 10 anni, di Pelù alla voce. Completano la formazione il rientrante bassista Daniele Bagni, il tastierista Federico Sagona che aveva già collaborato negli ultimi anni con Pelù da solista, mentre alla batteria rimane arruolato Pino Fidanza.

La band viene messa sotto contratto da Sony Music, la quale ristampa gli ultimi tre album in studio con Pelù prima della scissione. Nel gennaio 2010 Piero Pelù e Ghigo Renzulli lavorano in studio alla produzione di due brani inediti. La band si imbarca in una lunga tournée in Italia (con prologo all’estero) che godrà di un ampio consenso di pubblico e testimonierà la rinascita della formazione fiorentina.

Per conoscere la carriera completa dei Litfiba rimandiamo alla pagina Wikipedia della band.