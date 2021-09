Louis Tomlinson, concerto Roma e Taormina: come acquistare biglietti, prezzo e date

Louis Tomlinson ha annunciato due nuovi concerti in Italia: a Roma, il 30 agosto del 2022 e a Taormina, il 1 settembre. Qualche tempo fa il cantante degli One Direction aveva già annunciato un concerto a Milano per il 3 settembre, sempre del 2022. I biglietti del concerto di Milano andarono esauriti in poche ore.

I biglietti per Roma e Taormina sono ora già disponibili per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11 di venerdì 10 settembre. Per accedere alla presale è sufficiente registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale è attiva invece dalle ore 11 di martedì 14 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati sul territorio.