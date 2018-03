ROMA – Luciano Ligabue annuncia di aver bisogno di una pausa. “Ho bisogno (e addirittura voglia, in questo caso) di non avere scadenze”, ha detto il cantante dopo aver concluso un film e il suo ultimo tour.

Ligabue ha spiegato che non ci sono novità rispetto al suo nuovo album e per farlo ha scelto un videomessaggio:

“Ho bisogno (e addirittura voglia, in questo caso) di non avere scadenze davanti. Sono bufale quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest’anno.

Tanta roba per questi due anni! Tanta roba secondo me giusta perché “Made In Italy” è il progetto, per me, più ambizioso della mia carriera”.