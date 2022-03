Lucio Dalla chi era: dove e quando è nato, biografia, canzoni, vita privata, la morte

A Oggi è un altro giorno si ricorderà Lucio Dalla, di cui oggi ricorre il decennale della morte.

Dove e quando è nato e biografia di Lucio Dalla

Nato a Bologna il 4 marzo del 1943 Lucio Dalla ben presto scoprì il suo talento musicale.

“Avevo undici anni – raccontò – quando mia madre, donna strana, una stilista che non sapeva mettere un bottone, mi portò in un istituto psicotecnico di Bologna per un test sulle mie attitudini: risultò che ero un mezzo deficiente”. E ancora: “Mia madre sospettava fossi un genio, anche per questo mi lasciò partire a quindici anni per Roma”.

“A scuola andavo male – spiegò l’artista – preferivo andare in giro a suonare. A diciassette anni ero già a Roma a fare musica”.

Tornato a Bologna Dalla scoprì la musica jazz.

Nel 1964, a 21 anni, incise il suo primo 45 giri. Dopo anni di alti e bassi nel 1971 arrivò il vero successo popolare quando al Festival di Sanremo portò la canzone 4 marzo 1943.

4 marzo 1943 e le altre: le canzoni più famose di Lucio Dalla

“Ebbi subito la sensazione di aver fatto qualcosa di veramente grosso, mi commuovevo e per due anni mi sono sempre commosso ogni volta che la cantavo. Poi cominciai a cantarla in pubblico (…) da Bolzano a Palermo era uno scatenarsi di manifestazioni di consenso”.

Dal 1971 Dalla diventò uno dei cantanti italiani più popolari grazie a canzoni indimenticabili come Futura, L’anno che verrà, Caruso, Canzone, Disperato Erotico Stomp, Anna e Marco, Piazza Grande, Tu non mi basti mai, Balla balla ballerino, Attenti al lupo e tante altre.

La vita privata di Lucio Dalla

Lucio Dalla durante la sua vita non hai mai fatto un vero coming out pubblico. L’unico nome noto nella sua vita sentimentale è il produttore Marco Alemanno, che gli è stato accanto negli ultimi anni della sua vita. Negli anni più volte si è anche parlato di una possibile relazione con un altro cantante, Ron.

La morte di Lucio Dalla

Lucio Dalla morì il primo marzo del 2012 a Montreux, stroncato da un infarto tre giorni prima del suo compleanno.

Lucio Dalla morì presso l’Hotel Plaza di Montreux, cittadina svizzera sede di uno dei festival musicali più importanti al mondo, il Montreux Jazz Festival, dove si era appena esibito la sera precedente.