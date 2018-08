ROMA – C’è una nuova star di YouTube nelle grazie del rapper Fedez dopo l’addio a Fabio Rovazzi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Si tratta di Luis Sal, alias di Sergio Lerme, che si sta facendo strada nel web a colpi di video e fotomontaggi ironici, dove spesso si diverte a prendere in giro proprio il rapper prossimo alle nozze con la fashion blogger Chiara Ferragni.

La nuova star del web insomma sembra aver preso il posto di Fabio Rovazzi, che ha interrotto i rapporti di amicizia e di lavoro con Fedez, e c’è chi ritiene che questa strategia del prendere in giro proprio il rapper possa essere stata escogitata per far crescere a gran velocità la popolarità del nuovo youtuber.

Intanto Fedez è impegnatissimo come papà di Leone e futuro sposo di Chiara: il prossimo weekend infatti sarà celebrato il matrimonio dell’anno nella suggestiva piazza di Noto, in Sicilia, e sono tantissimi gli invitati vip.