ROMA – Di Madame, al secolo Francesca Calearo, 17 anni, uno dei talenti più interessanti della musica italiana, si è accorto anche Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese della Juve ha pubblicato una storia su Instagram in cui ascolta “Sciccherie”, il brano che le sta dando notorietà. L’attaccante ha condiviso un video dalla terrazza della sua villa che guarda su Torino. La cantante ha subito condiviso il video sui propri canali social. Inutile dire quale visibilità possa regalare CR7, uno che su Instagram ha 178 milioni di follower.

Madame è “il talento musicale più interessante della musica italiana” secondo il critico de La Stampa Roberto Pavanello, con Paolo Giordano che sottolinea su Il Giornale che Francesca Calearo è stata subito messa sotto contratto dalla Sugar di Caterina Caselli, una delle più importanti case del panorama italiano.

Intervistata recentemente da Gianluca Pace per Blitzquotidiano, ha rivelato che “i dialetti sono l’underground della lingua italiana. Se non li amassi, sarebbe come dire ‘amo la musica, ma solo quella che va in radio’”. Mentre per la sua passione per Dante e la poetica Medievele: “Ho sempre avuto insegnanti di italiano particolarmente in gamba che mi hanno fatto appassionare alla materia, il tutto si è trasformato in una grande passione extrascolastica”. Infine la pronuncia e gli accenti delle parole. Da dove nasce questo stile? “Nasce dalla noia del fare sempre le solite cose e dalla ricerca di uno stile personale”.