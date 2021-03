“Madame satanista”, l’ultima follia social per un gesto della cantante a Sanremo 2021 (foto Ansa)

“Madame satanista“, l’ultima follia social per un gesto della cantante a Sanremo 2021. La rapper è stata la vera sorpresa dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021. Infatti Madame ha mostrato talento e personalità sul palco dell’Ariston a soli 19 anni.

Ma come avviene sempre, sui social si trova di tutto. Non ci sono sono complimenti ma anche critiche. E fino a quando si sfocia negli insulti è anche tollerabile. Ma alcuni utenti sui social network hanno addirittura accusato Madame di essere una satanista per un normalissimo gesto durante l’esibizione a Sanremo 2021.

“Madame satanista”, delirio social per questo semplice gesto sul palco dell’Ariston

Gesto che ricorda moltissimo quello che facciamo praticamente tutti per dare l’ok con le dita della mano (qui la foto). Si tratta di una polemica piuttosto sterile. Talmente sterile che Madame non ha sprecato nemmeno il suo tempo per pubblicare una smentita tramite i suoi seguitissimi social network.

Madame, altro che satanista! Età e carriera

Madame è lo pseudonimo di Francesca Calearo e nasce a Creazzo (Vicenza) il 16 gennaio del 2002. Madame ha quindi 19 anni di età compiuti da poco ed è una rapper e cantautrice italiana. Ha ottenuto un grande successo nel 2018 grazie al brano Sciccherie.

Nel 2018, all’età di 16 anni, ha firmato un contratto con l’etichetta Sugar Music. Nel 2018 invece Madame ha debuttato con il singolo Anna, prodotto da Eiemgei. A fine dell’anno pubblica il secondo singolo Sciccherie, grazie al quale si afferma come artista emergente.