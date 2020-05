LOS ANGELES – Critiche a Madonna per il suo comportamento ad una festa di compleanno. Lei e gli altri invitati non avevano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale anti contagio da coronavirus.

La popstar si è fatta fotografare alla festa dell’amico fotografo Steven Klein, che ha poi postato le immagini sul proprio account Instagram.

Peccato che nelle foto si vedano entrambi senza mascherina, e ben vicini, come quando il Covid-19 non si sapeva cosa fosse.

Eppure la stessa Madonna solo pochi giorni fa ha rivelato di essere risultata positiva al test sierologico sul coronavirus, che ha dimostrato che ha gli anticorpi, e che quindi ha fatto la malattia.

In un video postato sempre sul suo account Instagram alcuni giorni fa la cantante, 61 anni, ha detto di aver “fatto un test l’altro giorno e ho scoperto che ho gli anticorpi, quindi domani farò un lungo giro in macchina. Abbasserò il finestrino e respirerò nell’aria del Covid-19”.

Sui social sono arrivate moltissime critiche dopo le ultime foto nei confronti di Madonna e degli altri partecipanti alla festa, tutti senza mascherina.

Qualcuno ha anche osservato che il comportamento di Madonna, personaggio pubblico, avrà avuto un effetto negativo su quanti si trovano in questo periodo in quarantena. (Fonte: Instagram)