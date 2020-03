ROMA – Madonna in lacrime dopo essere caduta dal palco. E’ accaduto alla cantante durante un concerto sul palco de Le Grand Rex a Parigi per una tappa del suo Madame X Tour. La caduta è stata così brutta che prima di finire in ospedale e dover cancellare l’ennesima data, i fan l’hanno vista piangere.

Secondo quanto riferito da Leggo, madonna sarebbe caduta da una sedia su cui era sospesa per via di un ballerino che la teneva male. Il dolore è stato tale che anche davanti al pubblico pagante la popstar è scoppiata in lacrime. Poi si sarebbe allontanata con un bastone.

La crisi di pianto secondo alcuni non è riferita solo al dolore della caduta, ma da tempo sembra che Madonna soffra di un problema legato la ginocchio che lo scivolono avrebbe riacuito, ora che già si sottoponeva a ore di fisioterapia quotidiana. Dal suo account Instagram, la cantante ha spiegato: “Sono caduta 2 notti fa dal palco quando una sedia mi è stata strappata via, sbattendo sul pavimento con il mio osso sacro. Ho a malapena terminato lo show , perché odio deludere il pubblico”.

E prosegue: “Tuttavia oggi persino io posso vedere che questa bambola rotta, tenuta insieme da scotch e colla, ha bisogno di stare a letto e riposare per alcuni giorni, in modo da terminare il tour con un sorriso e intera. Grazie per la comprensione, Parigi”. (Fonte Instagram e Leggo)