LONDRA – Madonna torna a cantare. La popstar americana di origini italiane ha lanciato il titolo del suo prossimo album: si chiamerà Madame X. Non è dato sapere molto di più: non è nota la data di uscita e non ci sono altri dettagli sui brani che lo comporranno.

L’annuncio è stato dato sui social dalla stessa Louise Veronica Ciccone, che a 60 anni non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi.

Dai video e dalle immagini postate su Instagram trapela però il motivo del titolo dell’album: “Ho deciso di chiamare il mio disco Madame X. Madame X è un’agente segreta che viaggia in tutto il mondo, che cambia identità, che combatte per la libertà. Porta la luce in luoghi bui. È una ballerina. Una professoressa. Un capo di Stato. Una governante. Una fantina. Una prigioniera. Una studentessa. Una madre. Una bambina. Un’insegnante. Una suora. Una cantante. Una santa. Una prostituta. E una spia. Nella casa dell’amore. Io sono Madame X”.

Madame X segue così Rebel Heart, l’ultimo lavoro di Madonna, uscito nel 2015. Qualche dettaglio in più potrebbe arrivare dall’Eurovision Song Contest di Tel Aviv, in Israele, in programma dal 14 al 18 maggio, di cui Madonna sarà super ospite. (Fonte: Instagram)