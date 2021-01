Madonna in Malawi, Egitto e Kenya: era stufa delle restrizioni di viaggio per il Covid (foto Ansa)

La regina del pop Madonna sembra averne abbastanza delle restrizioni di viaggio a causa della pandemia.

In tre settimane si è recata in cinque paesi diversi, da Los Angeles è sbarcata a Londra, poi è andata in Malawi facendo scalo in Egitto e successivamente in Kenya per un safari insieme alla famiglia.

Nonostante i divieti di viaggio, nel giro di tre settimane, la cantante, 62 anni, avrebbe totalizzato ben 11.707 miglia in aereo.

Madonna, i viaggi in Malawi e in Africa con il fidanzato Ahlamalik Williams

Al suo fianco, c’era il nuovo boyfriend 26enne, il ballerino americano Ahlamalik Williams, 26 anni.

Inoltre è stata raggiunta per gran parte del viaggio da cinque dei suoi figli.

Alla vigilia di Natale, Madonna, Williams e e quattro figli adottivi – David Banda, 15 anni, Mercy James, 14, e le gemelle Estere e Stella, entrambe di otto – hanno volato da Los Angeles a Londra.

Hanno raggiunto il figlio maggiore di Madonna, Rocco, 20 anni, il figlio nato dal matrimonio con il regista britannico Guy Ritchie, che si è aggiunto al gruppo per andare in Africa.

Il 28 dicembre la famiglia è volata in Malawi,paese dove ha adottato i figli, facendo scalo in Egitto.

Sembra fosse presente il fotografo personale della cantante, Ricardo Gomes, per immortalare la vacanza.

Hanno trascorso una settimana in Malawi, dove hanno incontrato il presidente Lazarus Chakwera, e hanno visitato un ospedale fondato da Madonna.

Infine sono andati in Kenya per un safari.

Madonna ha condiviso un video che la ritrae insieme a Williams mentre incontra la tribù Pokot del Kenya occidentale.

Fonti vicine a Madonna hanno riferito al Sun che la famiglia ha eseguito regolarmente i test sul coronavirus.

La cantante, con un patrimonio di £ 630 milioni, avrebbe viaggiato su un jet privato.

(Fonte: Daily Mail)