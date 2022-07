Maneskin, Covid o non Covid sabato il concerto si farà. Si metteranno tutti la mascherina?

Sabato, Covid o non Covid, i Maneskin suoneranno al Circo Massimo. L’assessore ai Grandi eventi Alessandro Onorato lo ha detto chiaramente: “Non è all’esame alcuna ipotesi di rinvio del concerto dei Maneskin”.

Le parole dell’assessore

“Si adotteranno – dice l’assessore – tutte le precauzioni e gli accorgimenti che le autorità sanitarie indicheranno e, in collaborazione con gli organizzatori, metteremo in campo le azioni necessarie per farle rispettare”.

Quindi, malgrado l’impennata di casi e malgrado i vari avvertimenti di questi giorni, sabato i Maneskin suoneranno al Circo Massimo. Certo il problema non sono i Maneksin. Da settimane in tutta Italia si stanno tenendo concerti. Non sarà il primo e non sarà l’ultimo.

Ma far finta che il Covid non esiste è davvero difficile. Bisogna farsene una ragione: il Covid esiste e i casi in questi giorni stanno aumentando. Il problema, è bene ripeterlo, come ovvio non è un singolo concerto ma l’organizzazione e le regole in generale. Forse si è stati un po’ troppo leggeri nell’allentamento delle varie restrizioni per l’estate.

Tutti con la mascherina?

Qualche infettivologo ha anche chiesto che durante il concerto venga utilizzata la mascherina. La mascherina? Al concerto dei Maneskin?

Se i Maneskin riusciranno nell’impresa di far indossare a tutti i fan la mascherina e a far rispettare a tutti la distanza di sicurezza durante il loro concerto allora sì che sarebbe qualcosa di rivoluzionario.