ROMA – Da Sanremo canta il bullismo e lo porta nelle scuole. Marco Sentieri, che ha cantato al Festival di Sanremo, lancia il suo progetto Billy Blu e racconta in una intervista sulla rivista Visto la sua storia e il bullismo vissuto nella realtà di Casal di Principe, in provincia di Caserta, dove è nato.

Il cantante, dopo il successo al Festival di Sanremo, di cui in molti affermano sia “il vincitore morale” (come sembra indicare anche Fiorello), rivela: “Quando affermo che il testo di Artegiani è come se sia stato magicamente cucito su di me, ho precisi motivi per affermarlo: alle elementari e alle medie ho subito innumerevoli atti di bullismo, da parte dei compagni e anche da parte della maestra che, per punizione, mi faceva abbassare i pantaloni davanti a tutta la classe”.

Il progetto “Billy Blu” contro bullismo e cyberbullismo approderà presto nelle scuole, con convegni e progetti pedagogici, all’insegna del #siamotuttibillyblu . Musica e testo di “Billy Blu” sono del compianto Giampiero Artegiani, scomparso nel febbraio 2019, autore, tra gli altri, di successi come “Perdere l’amore”.

