ROMA – Mariah Carey, intervistata da “People”, confessa: “Soffro di un disturbo bipolare e ci convivo da 17 anni”.

“Non volevo crederci – racconta la cantante – Fino a poco tempo fa vivevo nella negazione, nell’isolamento e nella costante paura di essere esposta. Era un peso troppo pesante da portare e semplicemente non riuscivo più farlo. Ho cercato e ricevuto cure, mi sono circondata di persone positive e sono tornata fare ciò che amo: scrivere canzoni e fare musica”.

Ora Mariah Carey è in terapia: “Sto assumendo farmaci che mi fanno abbastanza bene. Non mi fanno sentire troppo stanca o pigra. Trovare il giusto equilibrio è la cosa più importante”.

“Per molto tempo pensavo di avere un grave disturbo del sonno – spiega la cantante, ora di nuovo in studio per lavorare su un album che uscirà alla fine dell’anno -. Ma non era normale insonnia e non stavo sveglia a contare le pecore. Lavoravo, lavoravo e lavoravo… Ero irritabile. Mi sentivo così sola e triste, e anche colpevole di non aver fatto tutto ciò che dovevo per la mia carriera”.

“Il disturbo bipolare – conclude la cantante – può far sentire incredibilmente isolati. Ma mi rifiuto di lasciarmi definire o controllare dalla malattia”.