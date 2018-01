ROMA – Mario Adinolfi su Twitter ricorda, a suo modo, Dolores O’Riordan postando una versione acustica di “Ode to my family” e scrivendo: “L’ultimo live solo acustico a Parigi, con il Crocifisso bene in evidenza. Dolores canta l’Ode alla famiglia”.

Peccato però che “Ode to my family” non sia proprio un Inno alla famiglia. Anzi. In questa canzone Dolores parla degli abusi che subì quando aveva solo 8 anni da parte di un uomo molto vicino ai loro genitori.