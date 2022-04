Mario Biondi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, dove vive, auto, vero nome, altezza, vita privata, Instagram. Ormai una superstar della musica italiana, sicuramente il più famoso interprete dell’area jazz/soul della scena del Belpaese. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, peso, vero nome, padre, la biografia di Mario Biondi

Mario Biondi, pseudonimo di Mario Ranno è nato a Catania il 28 gennaio 1971. Allo stato attuale ha dunque 52 anni. E’ del segno zodiacale dell’Acquario. Il suo pseudonimo riprende quello del padre Giuseppe Ranno, cantante, in arte Stefano Biondi. E’ alto 190 centimetri e il suo peso forma è stimato intorno ai 90 chili.

A 12 anni canta nei cori gregoriani in chiesa e nelle piazze di Bitetto; dopo varie esperienze e gavetta in giro per l’Italia, si perfeziona nella lingua inglese, che diventa la lingua in cui canta.

Turnista nelle sale di registrazione per etichette di nicchia, dal 1988 comincia a fare da spalla a “big” dell’epoca, come Ray Charles. Appassionato di soul, si forma ascoltando i dischi di Lou Rawls, Al Jarreau e Isaac Hayes e altri, mentre importante per la sua crescita artistica, ha dichiarato, fu l’amicizia con il concittadino Gianni Bella.

Nel 2004 esce This Is What You Are, singolo pensato per il mercato giapponese, ma arrivato anche alle radio europee.

Il DJ inglese Norman Jay lo inserisce a sorpresa nella scaletta del suo programma alla BBC1 e riceve un riconoscimento del Consolato britannico alla cerimonia di premiazione dell’associazione UK-Italy Business.

Nel 2006 esce il suo primo album, Handful of Soul, inciso col gruppo High Five Quintet; dopo tre mesi, gli vale il primo dei due dischi di platino.

Moglie, ex mogli, figli, dove vive, Instagram, la vita privata di Mario Biondi

Mario Biondi ha nove figli, avuti da tre donne diverse. I primi sei li ha avuti dal primo matrimonio con Monica Farina: si tratta di Marzio, Zoe, Marica, Louis Mario, Ray e Chiara. Dopo di lei ha sposato in seconde nozze la modella Giorgia Albarello, terza al concorso Miss Italia 2007. Con lei ha avuto Mia, nel 2015. Nel 2016 ha avuto un altro figlio, Mil, con la terza compagna (di cui non si conosce l’identità). La nuova compagna nel 2020 ha dato alla luce anche Matilde.

Mario Biondi vive in un casolare del 1600 alle porte di Parma. Ha un profilo ufficiale molto seguito su Instagram.

Mario Biondi e la passione per le auto

Mario Biondi ha un’altra grande passione, oltre alla musica. Quella per le auto. In particolare per le Mercedes. Nel suo garage ci sono una SL rossa, una 500 SL del 1978. E poi una Mercedes Pagoda, una Mercedes 230, 250, 280 dal 1963 al 1971, sino ad arrivare alle due 450 della fine degli anni Settanta, modello Europa e modello America, senza dimenticare le SLS e la SLR. Tra i pezzi pregiati presenti nel garage del cantante, anche alcuni pezzi unici come una Mercedes 420 disegnata da Bruno Sacco.

Mario Biondi dimagrito: dieta, no malattia

Qualche anno fa Mario Biondi è notevolmente dimagrito. Qualcuno arrivò a chiedersi se fosse malato. Il cantante ha spiegato di essersi semplicemente messo a dieta: “Ho perso 20 chili, curo l’alimentazione per una questione di salute. Ho eliminato i latticini, i farinacei e gli alcolici”.