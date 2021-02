E’ morta a 76 anni Mary Wilson, cantante afroamericana che aveva fondato le Supremes nel 1959 a soli 15 anni insieme a Diane Ross e Florence Ballard.

La Wilson era originaria di Greenville nel Mississippi. E’ deceduta nella sua casa di Las Vegas improvvisamente. I funerali saranno privati a causa dell’epidemia da Covid.

Mary Wilson morta a 76 anni. Il ricordo del fondatore della Motown

“Sono rimasto estremamente scioccato e rattristato nell’apprendere della morte di Mary Wison, un membro importante della famiglia Motown”, ha dichiarato a Variety il fondatore della casa discografica Berry Gordy che produsse le Supremes a partire dall’inizio degli anni ’60.

“Mary – ha aggiunto – Era una star a pieno titolo e nel corso degli anni ha continuato a lavorare sodo per rafforzare l’eredità delle Supremes. Mary Wilson è stata speciale per me. Era una pioniera, una diva e ci mancherà profondamente”.

Chi erano le Supremes e perché sono importanti nella storia della musica nera

La Motown, storica etichetta americana che nei primi 60 lanciò decine di artisti afroamericani, decise di mettere sotto contratto le Supremes fino alla fine degli anni 70. Lo scioglimento coincise con il lancio a livello mondiale di Diana Ross come voce solista.

Le Supremes ebbero un successo enorme. Sono stati 12 i singoli numero uno nella classifica Billboard, record per il maggior numero di numeri uno per un gruppo americano, con cinque singoli che sono stati in testa consecutivamente: si tratta di “Where Did Our Love Go”, “Baby Love”, “Come See About Me”, “Stop! In the Name of Love” e “Back in My Arms Again”.

Con lo scioglimento delle Supremes, pur risquotendo meno successo rispettoa alla Ross, la Wilson ha avuto una carriera come cantante solista.

Quest’anno sarebbe dovuto uscire un suo nuovo album. Nel 2019 partecipò anche alla versione americana di “Ballando con le stelle” e negli anni è stata molto attiva per quanto riguarda le cause sociali.

Ancora Berry Gordy: “Le Supremes sono sempre state conosciute come le ‘innamorate della Motown’ (…). Dopo una serie senza precedenti di successi n. 1, show televisivi hanno spianato la strada a se stesse, agli altri membri della Motown e molti, molti altri. Sono sempre stato orgoglioso di Mary”.