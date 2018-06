ROMA – “Basta ammiccamenti, sei una signora”. Il siluro su Laura Pausini arriva dal giornalista Massimo Bernardini.

"La sua ansia di sembrare up to date a tutti i costi a metà dei quaranta mi delude. È tempo di maturità, di dischi importanti senza compromessi", scrive su Twitter Bernardini. Risposta piccata della Pausini:

“Che vergogna leggere una frase del genere da un uomo. Io sono così Massimo. Lo sono in casa come un tv. Canto frasi leggere come più profonde e mature. Mi vesto come una donna di qualsiasi età deve fare,perché è libera di farlo. Senza ammiccamenti. Trovo ingiusto questo commento”.

E ancora: “Mi vesto come una donna di qualsiasi età deve fare, perché è libera di farlo. Senza ammiccamenti”. Poi Bernardini spiega che si riferiva esclusivamente ai dischi ma ormai la frittata è fatta.

Tanto che Bernardini è costretto a scusarsi pubblicamente: “Ho sottovalutato la grossolanità e la diffusività della rete quanto ti coinvolge: me ne scuso”.