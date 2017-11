ROMA – Max Pezzali, cantante ed ex membro degli 883, ha appena tagliato il traguardo dei 50 anni e per l’occasione si concede un disco sulla sua carriera. In una intervista al Messaggero racconta momenti belli e brutti.

Il fallimento più grande? “Le due esperienze al Festival di Sanremo. Non sono adatto per le gare o la va o la spacca”. Ma il palco dell’Ariston è una vetrina a cui non sa rinunciare: forse quest’anno ci andrà come ospite.

La cosa invece di cui va più fiero. “Quando in giro incontro persone che mi dicono che le mie canzoni hanno tenuto loro compagnia nei momenti difficili. E poi sopravvivere facendo questo mestiere fino a oggi. Ci vuole un fisico bestiale”.