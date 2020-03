McCoy Tyner è morto: addio al pianista jazz che diventò leggenda con Coltrane

Blitz dice

Coronavirus: 5356 casi in Italia al 6 marzo alle 18.00. Un po’ stiamo perdendo il conto, i giornali e i Tg già lo fanno…di perdere il conto. Cinquemila e stasera 6000 casi da noi, davvero tanti. Ma quei 33 casi a New York danno l’impressione del non c’è riparo o zona protetta. New York, mica […]