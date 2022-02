Meduza chi sono, nomi componenti gruppo, età, canzoni famose, Instagram dei dj e producer milanesi. Quando sono stati annunciati tra i super ospiti del Festival di Sanremo, più di uno si sarà chiesto chi fossero. In realtà, è più facile aver ascoltato qualche loro hit piuttosto che il nome della band.

Nomi componenti, età, chi sono i Meduza

I Meduza sono un gruppo house italiano, formatosi nel 2019 e composto dai tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale.

Simone Giani ha 29 anni (è nato il 29 novembre del 1982), Luca De Gregorio ha 36 anni (è nato nel 1986), mentre non ci sono notizie sull’età di Mattia Vitale.

Simone Giani e Luca de Gregorio si sono diplomati al conservatorio di Milano in organo e musica elettronica. Mattia Vitale invece è un DJ resident house e si è esibito come secondo lavoro in diversi locali di Milano e dintorni.

Terminati gli studi Luca ha iniziato la carriera da musicista lavorando in studio, Simone è diventato un insegnante di musica. Tra il trio inizialmente si instaura un’amicizia che porterà successivamente alla creazione di un progetto musicale incentrato sulla rivisitazione di tracce di altri artisti in chiave dance.

Nel 2014 Mattia e Simone decidono di iniziare a produrre musica propria e l’anno seguente entra a far parte del gruppo anche Luca. Nel 2018 iniziano a lavorare a Londra per la Universal UK.

Nel 2019 nasce ufficialmente il progetto attuale. Il nome Meduza viene scelto dal trio per il fascino nei confronti della sorella mortale Gorgone Medusa, figura mitologica dell’antica Grecia e per rispecchiare la loro italianità con il marchio Versace.

Canzoni famose e Instagram dei Meduza

Nel 2019 hanno pubblicato il singolo Piece of Your Heart, in collaborazione con il duo di produttori inglesi Goodboys. Il singolo ha raggiunto la seconda posizione della UK Singles Chart e il 20 novembre 2019 è stato nominato ai Grammy Awards nella categoria “Miglior registrazione dance”.

Nel 2019 hanno pubblicato la canzone Lose Control in collaborazione con Becky Hill e nuovamente i Goodboys. Nel 2020 hanno pubblicato per Defected la canzone Born to Love in collaborazione con SHELLS. Il 30 ottobre seguente, è uscito il nuovo singolo Paradise per l’etichetta Secondo Piano, prodotto con Dermot Kennedy.

Il 22 marzo 2021 scrivono un capitolo storico per la musica italiana: sono infatti i primi artisti italiani ad esibirsi live nel noto show televisivo americano The EllenDegeneres Show.

Il 14 maggio 2021 pubblicano il quinto singolo del progetto: Headrush, fatto insieme a Elroii, seguito il 29 ottobre dal sesto singolo realizzato con Hozier, Tell It to My Heart.

I Meduza sono, secondo Forbes, gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020, i 22esimi dj nel mondo nella classifica Top100 alternative secondo il sito DJ MAG, oltre ad essere al numero 2 nella classifica del sito 1001tracklist dei migliori produttori mondiali.

Naturalmente hanno un account ufficiale su Instagram.