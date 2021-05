I Megadeth hanno annunciato di aver allontanato il bassista e co-fondatore del gruppo David Ellefson, accusato di aver tentato di adescare via chat una ragazza minorenne. Ellefson avrebbe coinvolto la ragazza in uno scambio di foto e videochiamate, ma ha negato le accuse.

“Non prendiamo questa decisione alla leggera”, è la nota pubblicata dai Megadeth su Twitter. “Anche se non conosciamo tutti i dettagli di quanto accaduto, e visto il rapporto già teso, quanto è stato già rivelato è sufficiente da rendere impossibile per noi lavorare ancora insieme”.

David Ellefson allontanato dai Megadeth dopo le accuse di molestie

David Ellefson ha negato le accuse sul suo profilo Instagram, che poi ha reso privato, definendo i messaggi “rapporti privati tra adulti che sono stati presi fuori contesto e manipolati per infliggere il maggior danno possibile alla mia reputazione, alla mia carriera e alla mia famiglia”.

Il bassista, 56 anni, ha anche condiviso una dichiarazione attribuita alla donna coinvolta, in cui afferma che non era minorenne all’epoca dei fatti. Il musicista ha anche condiviso uno screenshot di una dichiarazione che si presume provenga dalla donna nelle clip, che ha detto che non era minorenne in quel momento e che il racconto dell’incidente è stato decontestualizzato: “[…] Tutto è stato consensuale e tutto online”.