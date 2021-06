Michele Merlo, le parole della fidanzata Luna Shirin Rasia: “Vivrò a pieno per me e per te”

Tra i tanti messaggi di cordoglio per Michele Merlo, morto a 28 anni per una leucemia fulminante, c’è anche quello della fidanzata Luna Shirin Rasia. Lei è una studentessa lontana dal mondo dello spettacolo e dopo la morte del cantante e concorrente di Amici ha voluto ricordare il compagno con una serie di messaggi.

Luna Shirin Rasia è di origine venezuelana, di Caracas, e vive a Bologna, la città dove il cantante è morto a seguito dell’emorragia cerebrale provocata dalla leucemia. Studia Culture e pratiche della moda e fa anche la modella per alcuni marchi di abbigliamento.

Le parole della fidanzata di Michele Merlo

“Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle”, ha scritto Luna su Instagram Stories. Quindi un post in cui svela la storia d’amore vissuta con Michele Merlo, dedicandogli un messaggio: “Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare”.

Emma Marrone e il messaggio per Michele Merlo

Durante il suo concerto all’Arena di Verona, Emma Marrone ieri sera ha voluto mandare un messaggio per Michele, quando il giovane ancora lottava tra la vita e la morte. “Arriviamo da un periodo catastrofico. Qualcuno è migliorato, altri sono peggiorati ma vale per tutti – ha dichiarato Emma ad inizio concerto -. Sono contenta di essere qui e in Arena avrei suonato anche se mi avessero dato 100 posti. Non è importante anche perché sono i nostri dieci anni di carriera. Vedo le facce di tutti i ragazzi e le ragazze che mi seguono dal primo giorno. Ci sono quelli che si sono aggiunti da poco e sono nuovi ed è una bella cosa. Poi ci sono anche quelli che restano per sempre. Quindi ringrazio chi c’è questa sera e non è scontato. Grazie per questi dieci anni insieme meravigliosi vi porto nel cuore, nella parte migliore di me. Dedico questo concerto a una persona che è nel mio cuore. Forza Miky!“.

Emma Marrone infatti nel 2017 era la caposquadra ad Amici di Maria De Filippi di Michele Merlo. E stamattina 7 giugno la notizia della morte di Michele: “Ho cantato forte per te”, ha twittato la cantante.

Le lacrime di Riki

Nei giorni scorsi Riki, che con Merlo aveva avuto un rapporto in cui c’erano stati anche dei momenti di conflitto, come spesso capita nella scuola, ma che era prettamente agonismo, aveva espresso il suo dolore per le condizioni di Merlo con una storia su Instagram in cui scriveva: “Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”.