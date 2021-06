Michele Merlo morto di leucemia: il messaggio di cordoglio di Emma Marrone, le lacrime di Riki

Il cantante Michele Merlo è morto a 28 anni presso l’ospedale Maggiore di Bologna dove giovedì scorso era stato colpito da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante. Sui social e non solo sono molti i messaggi di cordoglio da parte di cantanti e artisti, ma anche da parte dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi.

Dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, la sua situazione era stata data per disperata.

Emma Marrone e il messaggio per Michele Merlo

Durante il suo concerto all’Arena di Verona, Emma Marrone ieri sera ha voluto mandare un messaggio per Michele, quando il giovane ancora lottava tra la vita e la morte. “Arriviamo da un periodo catastrofico. Qualcuno è migliorato, altri sono peggiorati ma vale per tutti – ha dichiarato Emma ad inizio concerto -. Sono contenta di essere qui e in Arena avrei suonato anche se mi avessero dato 100 posti. Non è importante anche perché sono i nostri dieci anni di carriera. Vedo le facce di tutti i ragazzi e le ragazze che mi seguono dal primo giorno. Ci sono quelli che si sono aggiunti da poco e sono nuovi ed è una bella cosa. Poi ci sono anche quelli che restano per sempre. Quindi ringrazio chi c’è questa sera e non è scontato. Grazie per questi dieci anni insieme meravigliosi vi porto nel cuore, nella parte migliore di me. Dedico questo concerto a una persona che è nel mio cuore. Forza Miky!“.

Emma Marrone infatti nel 2017 era la caposquadra ad Amici di Maria De Filippi di Michele Merlo. E stamattina 7 giugno la notizia della morte di Michele: “Ho cantato forte per te”, ha twittato la cantante.

Le lacrime di Riki

Nei giorni scorsi Riki, che con Merlo aveva avuto un rapporto in cui c’erano stati anche dei momenti di conflitto, come spesso capita nella scuola, ma che era prettamente agonismo, aveva espresso il suo dolore per le condizioni di Merlo con una storia su Instagram in cui scriveva: “Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”.