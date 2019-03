ROMA – Tour annullato per i Rolling Stones. Mick Jagger sta male e ha bisogno di cure. Il cantante su Twitter ha chiesto scusa ai suoi fan e li ha rassicurati: “Odio profondamente deludervi, non vedo l’ora di tornare sul palco”. I medici di Jagger hanno spiegato che il cantante guarirà completamente, ma per ora è meglio che non vada in tournée.

Nel pomeriggio del 30 marzo l’annuncio della malattia di Mick Jagger è arrivato come una doccia gelata per i fan. I Rolling Stons sono stati costretti a cancellare il tour, come dichiarato dal loro portavoce: “I medici gli hanno consigliato di non andare in tournée in questo momento perché ha bisogno di cure e gli hanno detto che guarirà completamente in modo da tornare sul palco appena possibile”.

Nessuna indicazione sulla malattia che ha colpito il cantante e l’h costretto a cancellare 17 date tra gli Stati Uniti e il Canada. La band ha incoraggiato i fan a tenere i biglietti che saranno validi in una nuova programmazione. Jagger su Twitter ha lasciato un messaggio ai suoi fan: “Odio deludere i miei fan e sono profondamente deluso di dover rinviare il tour, ma non vedo l’ora di tornare sul palco appena sarà possibile”. (Ansa)