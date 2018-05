MILANO – Incidente mortale a Milano nella notte tra martedì e mercoledì. Vittima la cantante sudamericana Laura Paulina Calahorrano Quijo, 42 anni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La donna si trovava a bordo di un’auto elettrica del car sharing Share’n’go, le tipiche vetture gialle piuttosto piccole, quando è stata tamponata da un suv con a bordo due giovani di 26 e 27 anni vicino alla stazione metro di Primaticcio.

Nell’impatto l’auto a bordo della quale si trovava Laura Paulina Calahorrano Quijo, una famosa cantante sudamericana, è andata a finire contro alcune auto parcheggiate. La donna si è ritrovata incastrata tra le lamiere dell’auto elettrica.

I soccorsi del 118 l’hanno estratta dai rottami e trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo, ma la donna non ce l’ha fatta. Famosissima in Sud America, la cantante era spesso in Italia per esibirsi in festival e programmi.