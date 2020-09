Miley Cyrus non è più vegana: “Ho smesso, il mio cervello non correva più” (Foto Ansa)

Miley Cyrus non è più vegetariana. La confessione della cantante nel podcast di Joe Rogan.

“Il mio cervello non correva più”, ha detto Miley Cyrus spiegando di aver abbandonato la dieta vegana.

Ospite del podcast The Joe Rogan Experience, la cantante ha spiegato perché dopo aver seguito un regime alimentare vegano dal 2013 al 2019, ha scelto di cambiare alimentazione.

Miley Cyrus, ora ex vegana, ha raccontato che a cucinarle il suo primo pasto non vegano è stato l’ex marito Liam Hemsworth. “Sono stata vegana per moltissimo tempo, ma ho dovuto introdurre pesce e Omega 3 nella mia vita, perché il mio cervello non stava funzionando correttamente”.

“Il mio ex marito mi ha cucinato del pesce alla griglia e ricordo che ho pianto a lungo… Mi fa davvero male mangiare pesce”, ha detto.

Ora la cantante ha dichiarato di essere diventata pescetariana: “Adesso sono molto più sveglia di prima, ad un certo punto credo anche di essere stata piuttosto malnutrita”.

“Mi ricordo di essere andata al Festival di Glastonbury – ha aggiunto – e quello è sempre stato uno show che adoravo e di aver amato la mia esibizione, ma sentivo di correre a vuoto”.

Non la preoccupano le possibili critiche che la sua scelta potrebbe suscitare. Dice di esserci “abituata”. “In ogni caso sia nella mia fattoria a Nashville che nella mia casa di Calabasas ho 22 animali e faccio tutto quello che è necessario per loro. Ma quando si tratta del mio cervello…”. (The Joe Rogan Experience).

Cyrus, il nuovo singolo

Miley Cyrus è tornata. Da venerdì 28 agosto è in radio il nuovo singolo della popstar “Midnight Sky” (Sony Music/RCA Records).

Il brano, dal sound anni ’80, traccia una nuova direzione musicale per l’eclettica artista che, ancora una volta, ha saputo reinventarsi.

Ad accompagnare “Midnight Sky”, brano legato all’ultimo anno della sua vita, anche il videoclip ufficiale diretto interamente da Miley Cyrus.

Sia per il video che per le sonorità, l’artista si è ispirata a grandi icone femminili della musica come Stevie Nicks, Joan Jett e Debbie Harry, suoi modelli di riferimento.