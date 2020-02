ROMA – E’ morta Mirella Freni, soprano, stella della lirica italiana. La soprano aveva 84 anni ed era originaria di Modena. A dare il triste annuncio il 9 febbraio sono state fonti vicine alla famiglia.

Leone Magiera, maestro di Mirella Freni e suo ex marito, ha raccontato all’Agi: “Mimì, lei era Mimì”, rispondendo alla domanda su quale fosse il personaggio della lirica in cui la soprano modenese si identificasse maggiormente. Magiera che è pianista, direttore d’orchestra ed è stato maestro di Luciano Pavarotti, ha detto: “D’altronde fu ​Herbert von Karajan a lanciarla sulla scena mondiale con una Boheme alla Scala che passo’ alla storia. Fu lui, per il 90%, ‘artefice del successo di Mirella”.

Magiera ha poi aggiunto: “Erano anni belli, ben trenta di grande amicizia e collaborazione tra me, Luciano e Mirella”, che “ha voluto scrivere la lunga prefazione al mio libro sul Maestro che l’ha lanciata su scala internazionale (“Karajan”, di Leone Magiera, in uscita per La Nave di Teseo, ndr)”. (Fonte AGI)