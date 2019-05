ROMA – Dopo due anni di silenzio dalle scene il gruppo musicale Modà ha annunciato il suo ritorno. Kekko Silvestri, frontman della band, ha pubblicato su Instagram e su Facebook ha annunciato il ritorno pubblicando la copertina di “Tv Sorrisi e canzoni del 2015”, quando tornarono con un nuovo album dopo tre anni di silenzio.

Silvestri ha rassicurato i fan che il progetto nuovo è stato faticoso, ma ne è valsa la pena e la prossima data è prevista per il 4 giugno all’Arena di Verona in occasione dei Music Awards. Nel post condiviso sui social si legge: ” Mi è capitata tra le mani la copertina che Tv sorrisi e canzoni ci dedicò prima del nostro ritorno nel 2015…Notavo i grattacieli newyorkesi sullo sfondo, meravigliosi…”.

Dopo un primo momento dedicato al passato, Kekko parla del futuro della Band: “Nel prossimo progetto lo scenario sarà tutto l’opposto… non fatemi dire altro, vorrei svelare tutto ma non si può! Devo ancora riprendermi dalla notizia degli Awards… sono davvero felice di avere una data tra le mani… per quanto possa sembravi scontato il nostro ritorno, non avete idea di quanto sia stato faticoso…ma ora si guarda solo avanti…Siete belli, buona domenica. K”.