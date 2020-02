NAPOLI – La musica piange Franco Del Prete, fondatore degli Showmen e poi batterista dei Napoli Centrale oltre che paroliere. Del Prete aveva 76 anni.

Nato a Frattamaggiore (Napoli) il 5 novembre del 1043, Del Prete aveva scritto canzoni per Eduardo De Crescenzo, Sal Da Vinci, Gino Paoli. Negli anni Sessanta aveva fondato gli Showmen, prima band italiana di rhythm and blues, che pose le basi per il neapolitan power. Nel 1975 diede vita ai Napoli Centrale, che aprirono la strada del rock-jazz italiano ed aprirono all’uso del dialetto poi fatto proprio da Pino Daniele.

Tra le collaborazioni, oltre a quelle con Pino Daniele, quelle con Lucio Dalla, Almamegretta, 99 Posse, Tullio De Piscopo, Peppe Barra, Enzo Avitabile e tanti altri. E’ morto di tumore, scoperto da poco. (Fonte: Il Mattino)