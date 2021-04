Myss Keta, il suo vero volto. La cantante è stata paparazzata per la prima volta senza occhiali e senza mascherina.

La rapper milanese a cui anche il New York Times tempo fa ha dedicato un lungo articolo, non ha mai svelato il suo volto in pubblico.

Il settimanale Vero ha ora fotografato il suo volto durante le riprese della seconda stagione di Celebrity Hunted, la serie targata Amazon che l’ha ingaggiata tra i protagonisti (clicca qui per vedere la foto).

Myss Keta il suo volto, Vero l’ha fotogafata in un momento di relax

Il settimanale Vero l’ha immortalata in un momento di relax a viso totalmente scoperto. Si tratta della prima volta che la vera identità viene mostrata: Myss Keta ha infatti basato la sua carriera sul mistero della sua identità.

Il settimanale Vero però è riuscita a pizzicarla in un momento di pausa dalle riprese della serie tv Amazon: la rapper appare con un drink in mano e mascherina abbassata mentre sorride.

Myss Keta, dubbi anche sul vero nome

Se il volto sembrerebbe essere stato svelato restano dubbi sul vero nome della cantante. A tal proposito sono state avanzate alcune ipotesi. Tra queste c’è uno spoiler fuoriuscito dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip da Tommaso Zorzi.

L’influencer, durante la sua permanenza nella Casa ha citato “Le ragazze di Porta Venezia”, il famoso brano di Myss Keta. Andrea Zelletta gli ha chiesto: “Ma lei si chiama Fede??”.

Tommaso ha però smentito dicendo: “No, Monica”. Monica è anche il titolo di una delle canzoni più conosciute della rapper che più volte, nel testo, ripete: “Chiamatemi Monica”.

Myss Keta: “D’Alema ci provò coon me in barca. Ora siamo amici”

Lo scorso novembre, Myss Keta raccontò al Fatto Quotidiano che Massimo D’Alema ci provò con lei in barca.

Ora, secondo quanto raccontato dalla rapper, i due sarebbero amici. Myss Keta disse che lui ci avrebbe provato con lei spalmandole la crema sulla barca a vela. “Tutto agli atti. Di più non posso rivelare” ha raccontato al Fatto Quotidiano.