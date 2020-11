E’ morto Nebbiolo, il cantautore aveva 29 anni. Stroncato da una malattia

È scomparso a soli 29 anni Nebbiolo, cantautore di Monferrato a cui deve anche il nome d’arte.

Nebbiolo, al secolo Gwydion Destefanis, è scomparso a causa di una malattia a cui aveva accennato nei suoi ultimi post sui suoi social parlando di “malanni vari”.

Nebbiolo aveva pubblicato il suo primo album “Un classico” nel 2019.

Chi era Gwydion Destefanis

Come ricorda La Repubblica, il cantante studiava musica da quando aveva 12 anni, poi a 20 anni ha cominciato a girare l’Europa con un camper, vivendo da busker e cercando di dare vita e sostanza al suo progetto musicale.

Il primo Ep è “Pezzi d’uomo”, mentre il primo album è datato come detto 2019.

Il cantante stava lavorando a un nuovo disco che, stando a quanto scrive Rockit avrebbe dovuto uscire per Garrincha Dischi.

Da poche settimane aveva cominciato la sua avventura al CET, la scuola di musica fondata da Mogol.

Proprio l’ultimo post su Instagram mostrava alcune immagini dal centro Europeo di Toscolano ad Avigliano, in Umbria.

“Quando mi hanno convocato per il corso d’autore in questo mitico posto ho avuto timore di non riuscire a poter partecipare, causa malanni vari. Alla fine sono andato accompagnato dai miei con il camper e le mie stampelle. È stata una esperienza incredibile che durerà ancora per 2 settimane divise nei prossimi mesi” scriveva il giovane cantante. (fonte REPUBBLICA)